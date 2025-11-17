不二家は、2025年11月14日から、新しい年を迎えるのにふさわしいスペシャルなスイーツアソートの予約受付を開始しています。さらに、12月下旬からは新年のお祝いにぴったりなギフト商品を、26年1月1日から福袋も登場予定です。新年を彩るシェアスイーツが勢ぞろい豪華な福袋や色あざやかなスイーツ、手土産にぴったりのギフトなど、華やかで楽しい商品が登場します。・＜数量限定＞福来る！ペコちゃんミルキーBOX20262026年に『ミ