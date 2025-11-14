「原潜は冷戦の遺産ではないのか」韓国国内で、こうした疑問の声が静かに広がり始めている。背景には、AIや無人化技術の急速な発展がある。文在寅政権時代に議論された軽空母計画の代案として、韓国海軍は昨年、自ら有人・無人統合運用艦（MuM-T Carrier）の構想を発表した。約3万トン級の艦艇に無人航空機や無人水上艇を搭載し、ネットワーク化された戦力として運用する新構想だ。10年前なら「技術的に不可能」とされた案が、今や