´Ú¹ñ¸¶Àø¤ËÀÅ¤«¤ÊÈãÈ½¡Ö»þÂåÃÙ¤ì¡×¡Öµ»½Ñ³×¿·¤ËµÕ¹Ô¡×
¡Ö¸¶Àø¤ÏÎäÀï¤Î°ä»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×
´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬ÀÅ¤«¤Ë¹¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢AI¤äÌµ¿Í²½µ»½Ñ¤ÎµÞÂ®¤ÊÈ¯Å¸¤¬¤¢¤ë¡£
Ê¸ºßÆÒÀ¯¸¢»þÂå¤ËµÄÏÀ¤µ¤ì¤¿·Ú¶õÊì·×²è¤ÎÂå°Æ¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ³¤·³¤ÏºòÇ¯¡¢¼«¤éÍ¿Í¡¦Ìµ¿ÍÅý¹ç±¿ÍÑ´Ï¡ÊMuM-T Carrier¡Ë¤Î¹½ÁÛ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ìó3Ëü¥È¥óµé¤Î´ÏÄú¤ËÌµ¿Í¹Ò¶õµ¡¤äÌµ¿Í¿å¾åÄú¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯²½¤µ¤ì¤¿ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ë¿·¹½ÁÛ¤À¡£10Ç¯Á°¤Ê¤é¡Öµ»½ÑÅª¤ËÉÔ²ÄÇ½¡×¤È¤µ¤ì¤¿°Æ¤¬¡¢º£¤ä¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÐÀøÀïÊ¬Ìî¤Îµ»½Ñ³×¿·¤âÆ±ÍÍ¤À¡£ÊÆ¹ñ¤äÃæ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¤Ç¤Ï¡¢AI¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö¥½¥Î¥Ö¥¤¡Ê²»¶ÁÃµÃÎ¥Ö¥¤¡Ë¡×¤¬³«È¯¤µ¤ì¡¢¹Ò¶õµ¡¤äÌµ¿Íµ¡¤«¤éÂçÎÌÅê²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ÈÏ°Ï¤Î³¤°è¤ò´Æ»ë¤Ç¤¤ë¡£¿ôÒÀè¤Î²»ÇÈ¤òÃµÃÎ¤Ç¤¤ëÀ¾Â¦¤Îµ»½Ñ¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤Ï¤è¤êÄ¹µ÷Î¥¤ÎÃµÃÎ¤ò¼Â¸½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1¸Ä¿ôÉ´¥É¥ëÄøÅÙ¤È°Â²Á¤Ç¡¢ÂçÎÌ±¿ÍÑ¤¬ÍÆ°×¤À¡£
AI¤Èµ¡³£³Ø½¬¤Ë¤è¤ë²»¶Á²òÀÏ¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢½¾Íè·¿¸¶Àø¤Î¡ÈÀÅ½ÍÀ¤ÎÍ¥°Ì¡É¤Ï¼º¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢µð³Û¤òÅê¤¸¤¿¸¶Àø¤¬¡¢°Â²Á¤ÊÌµ¿Í´Æ»ëÌÖ¤ÎÁ°¤ÇÌµÎÏ²½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤â¡Ö¸¶Àø·úÂ¤¤Î·³»öÅª¸úÍÑ¤òºÆ¸¡¾Ú¤¹¤Ù¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¡ÖÊÆ¹ñ¤Ç·úÂ¤¡×¡Ö¤¤¤ä¹ñÆâ¤Ç¡×¡¡´Ú¹ñ¸¶Àø·×²è¡¢Æ±ÌÁ¤Î»õ¼Ö¤«¤ß¹ç¤ï¤ºº®Íð¡Ë
°ìÊý¤Ç¡¢Ä¹»þ´ÖÀø¹Ò¤ÈÀïÎ¬ÅªÍÞ»ßÎÏ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë°Õ¸«¤âº¬¶¯¤¤¡£ÆÃ¤ËËÌÄ«Á¯¤ÎSLBM¡ÊÀø¿å´ÏÈ¯¼ÍÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ë³«È¯¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¸¶Àø¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤ë¼çÄ¥¤â¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£AI¡¦Ìµ¿Í²½¡¦²»¶Á´Æ»ëµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤¬¡¢º£¸å¤Î³¤ÃæÀï¤Î¹½¿Þ¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤À¡£
´Ú¹ñ¤¬º£ÄÉ¤¦¤Ù¤¤Ï¡Ö³Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÌ´¡×¤«¡¢¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¸½¼Â¡×¤«¡£¤½¤ÎÁªÂò¤¬¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤ÎÀïÎ¬ÃÏ¿Þ¤òÂç¤¤¯ÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£