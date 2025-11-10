ニューストップ > 国内ニュース > サーフィンの大会に出場していた60代男性が死亡、原因を調査 高知 徳島県 時事ニュース RKC高知放送 サーフィンの大会に出場していた60代男性が死亡、原因を調査 高知 2025年11月10日 12時52分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 高知県で9日、サーフィンの大会に出場していた60代男性が溺れて死亡した 男性は波に乗ろうとした際にサーフボードから転落したという 警察が詳しい事故の原因を調べている 記事を読む おすすめ記事 日本テレビ・菅谷大介アナウンサー（53）死去 スポーツ実況などで活躍 2025年11月10日 14時15分 中国の駐大阪総領事、高市首相に「その汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやる」 「台湾有事」めぐり暴言→削除 2025年11月9日 22時0分 自殺した4人の遺族がチャットGPT開発元のオープンAIを提訴 「安全性テストの期間を意図的に短縮した」と主張 2025年11月8日 4時10分 カメラに親指立て笑顔…NHK党・立花孝志容疑者を送検 10月のドバイに渡航明らかに…警察は“逃亡の恐れ”と判断し逮捕 2025年11月10日 11時55分 オズワルド伊藤 イワクラとの破局は「98％俺が悪かった。ストレスを与えすぎた」 理由を赤裸々告白 2025年11月9日 17時26分