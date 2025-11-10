RKC高知放送RKC高知放送

サーフィンの大会に出場していた60代男性が死亡、原因を調査 高知

by ライブドアニュース編集部

  • 高知県で9日、サーフィンの大会に出場していた60代男性が溺れて死亡した
  • 男性は波に乗ろうとした際にサーフボードから転落したという
  • 警察が詳しい事故の原因を調べている
