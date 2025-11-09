JR東日本によりますと、東北地方の三陸沖を震源とする最大震度4の地震をうけて東北新幹線は列車を緊急停止させるために、自動的に一時的な停電があり、運転を見合わせています。運転見合わせは仙台駅と新青森駅との間です。