左サイドの死角をモニターに映し出して安全運転をサポートする、データシステムの車種別サイドカメラキットにトヨタ カローラ クロス用が登場した。価格は2万3980円。 【画像】まるで純正かのようにカローラ クロスにフィットする！ 同社が人気モデルを中心に展開する安全運転サポートアイテムのひとつがこの車種別サイドカメラキット。カメラカバーを車種専用に設計することで、