韓国・ソウルの交差点で、日本人観光客の親子2人が飲酒運転の車にはねられ、50代の母親が死亡しました。◇韓国・ソウルの中心部にある交差点を映した防犯カメラの映像に映っていたのは、横断歩道を渡る人々。そこへ、次の瞬間、歩行者に車が突っ込んだのです。その事故直後。救急隊員などが駆けつけ騒然とする現場――「心肺停止1名」はねられたのは、2人の日本人観光客。韓国旅行中に事故に巻き込まれたのです。