ダウンタウンの松本人志さん（62）が1日、約1年10か月ぶりに芸能活動を再開しました。松本さんは吉本興業の配信プラットフォームにて、都内のスタジオから生配信を行いました。松本さんは、観覧客からの“おかえりー”の声や拍手に迎えられて登場、感極まったような表情を見せました。第一声は「松本動きました」。続けて「日本のお笑いがしんどいと聞きまして、私、復活することにしました。よろしくお願いします」と挨拶しました