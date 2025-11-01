１０月３１日のフジテレビ「酒のツマミになる話」では、番組が年内に終了すると発表された。冒頭に千鳥の大悟がＶＴＲ出演し「ノブとも話し合った結果、酒のツマミになる話、やめま〜す！」などと報告。大悟が松本人志のコスプレをした１０月２４日放送予定回が局の判断で急きょ差し替えとなり、千鳥が降板を申し出た。大悟は黒いパーカー姿で、胸元に「Ｃｏｍｍｏｎｓｅｎｓｅｉｓｔｈｅｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｏｆ