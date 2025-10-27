ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 波紋を呼んだ日本テレビのシカ特集「報道内容に誤りはなかった」 日本テレビ news every. 奈良公園 迷惑行為 誹謗中傷 外国人 外国人観光客 時事ニュース スポニチアネックス 波紋を呼んだ日本テレビのシカ特集「報道内容に誤りはなかった」 2025年10月27日 15時1分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「news every.」における奈良公園のシカ特集が波紋を呼んだ件 日本テレビは27日の定例社長会見で、「報道内容に誤りはなかった」と言及 一方で取材・編集の過程で「見直すべき点もあった」と総括した 記事を読む おすすめ記事 中田翔、上原浩治＆唐橋ユミとの『サンデーモーニング』初出演オフショットに反響 今後の活動に意気込み 2025年10月20日 16時16分 「久々に楽しい喧嘩したな」ＢＤベアナックルで戦慄のＫＯ劇 メカ君が“博多の虎”を逆転ＫＯで会場騒然 芦澤竜誠に対戦要求「おい、ナマズ。やろうぜ」 2025年9月27日 18時24分 田原総一朗氏MC「朝生」で次回予告 下平さやかアナ「11月30日にお目にかかります」 2025年10月26日 21時17分 国分太一の代理人弁護士、国分は「深刻な人権侵害を被っている」 事案把握できず…謝罪の意向も「受け入れもらえない状態」 2025年10月23日 15時8分 【スプリンターズS】127回目で初V！三浦皇成 ファン歓喜「ついに」妻「ほしのあき」もトレンド入り 2025年9月28日 16時19分