世界的な「船舶管理会社」トップの懸念「我々はフリート（船隊）だけでなく、クルー（船員）への投資も非常に重要だと考えている」 【日本人これだけ!?】日本の貿易量の99％を運ぶ「船乗り」は何人？（画像で見る）ノルウェー海運大手ウィルヘルムセン・グループの船舶管理会社ウィルヘルムセン・シップマネジメント（WSM）のハーコン・レンツCEO（最高経営責任者）が2025年9月に来日した際、東京都内で会見を行い、船員確保につ