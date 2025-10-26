トランプ米大統領が２７日から来日するのに伴い、東京都心は厳戒態勢が敷かれている。警視庁は、２０１９年の前回来日時と同規模の最大約１万８０００人態勢で警備に臨み、テロの未然防止に努める。東京都港区の米国大使館周辺では２６日、車両検問が行われ、警察官が鏡を使って車体下部に不審物がないか確認した。爆発物を検知する警備犬も投入し、植え込みなどを入念に調べた。トランプ氏は２９日までの滞在中、天皇陛下と