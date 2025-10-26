日本代表DF伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンは、ドイツの世界的強豪クラブだ。そのバイエルンは、25日にジェローム・ボアテングについての声明を発表した。「今週、バイエルンとジェローム・ボアテングの間で建設的な話し合いが行われ、彼はバイエルンのインターンシップに参加しないことが決まった。ジェロームはバイエルンに強い愛着を感じており、彼をめぐる議論によってクラブが損害を被ることを望んでいない」37歳の