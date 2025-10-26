私はミナ。夫のショウタと結婚して娘のココロが生まれました。ショウタは大企業に勤めるエリートで、理想どおりの完璧な夫。一方で義両親は初対面のときから品のない言動を繰り返し、こちらが恥ずかしくなるほどでした。できるかぎり関わらないようにしてきましたが、娘が生まれると義両親からの「孫に会わせてほしい」攻撃がはじまります。今日はしぶしぶ義実家にやってきたものの、イヤな予感しかしません。義実家の居間はもので