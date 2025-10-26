＜下品で非常識な義両親＞ハサミや殺虫剤にゾッ！危険すぎる義実家ムリ「私は鬼嫁？」【第5話まんが】
私はミナ。夫のショウタと結婚して娘のココロが生まれました。ショウタは大企業に勤めるエリートで、理想どおりの完璧な夫。一方で義両親は初対面のときから品のない言動を繰り返し、こちらが恥ずかしくなるほどでした。できるかぎり関わらないようにしてきましたが、娘が生まれると義両親からの「孫に会わせてほしい」攻撃がはじまります。今日はしぶしぶ義実家にやってきたものの、イヤな予感しかしません。
義実家の居間はもので溢れていました。娘を寝かせようとしても畳の上には広げっぱなしのハサミが。そのうえ義母が蹴飛ばした殺虫剤の缶まで転がってきて……。ショウタはまったく気づいていない様子です。
娘がグズり出したので、私は少し外を歩いてくることにしました。義実家の環境から離れたいという気持ちもありました。しかし義母が「私も行く」と言ってついてきます。すると義母と顔見知りのご近所さんが声をかけてきて……。
義実家はもので溢れていました。無造作に高く積み上げられた箱や、ごちゃまぜ感のある趣味のわからないインテリア。その雑然とした雰囲気とセンスのなさに戸惑います。
しかも娘を寝かせようとしたとき、あまりの危険な環境にギョっとしました。ものが多すぎて気づかないのか床にハサミが落ちていたり、殺虫剤の缶が転がってきたり……。とても赤ちゃんを迎え入れるのに適した場所だとは言えません。
そして娘をあやしながら義母と外へ散歩に出ると、近所の人に会いました。どうやら義母は日常的に私の悪口を言いふらしている様子。鬼嫁って、どういうこと？ それなのに遊びに来いって、私のことをなんだと思っているの……！？ 義両親への不満はますます大きくなるのでした。
原案・ママスタ 脚本・ササミネ 編集・井伊テレ子
