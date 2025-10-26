2025年10月24日、韓国メディア・ソウル経済によると、ソウル市が今月15〜17日に流動人口の多い主要観光地一帯で無資格ガイドの取り締まりを行い、6人を摘発した。摘発を行ったのは弘大入口（ホンデイプク）駅、明洞（ミョンドン）、景福宮周辺。市と自治区、ソウル警察庁機動巡察隊、韓国観光通訳案内士協会が参加した。観光振興法によると、外国人観光客を対象に観光案内を行えるのは観光通訳案内資格の取得者に限られている。し