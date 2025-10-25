ハワイ発のグルメバーガー＆サンドウィッチレストラン「クア・アイナ」から、秋の限定メニューが登場します。2025年10月22日(水)より発売されるのは、サクラチップで香り高く燻した「スモーク モントレージャックチーズ」を主役にした新作3種。スモークベーコンやスモークマヨネーズを重ねた香ばしい味わいは、まさに“燻製づくし”。さらに、人気のオニオンリングが