【クア・アイナ新作】燻製香る「スモーク モントレージャックチーズ」シリーズ！

ハワイ発のグルメバーガー＆サンドウィッチレストラン「クア・アイナ」から、秋の限定メニューが登場します。2025年10月22日(水)より発売されるのは、サクラチップで香り高く燻した「スモーク モントレージャックチーズ」を主役にした新作3種。スモークベーコンやスモークマヨネーズを重ねた香ばしい味わいは、まさに“燻製づくし”。さらに、人気のオニオンリングが復活し、ホットレモネードも仲間入りです。

燻製づくしの贅沢バーガーが期間限定で登場



スモーク モントレージャックチーズ ベーコン バーガー

FOUR SEEDS FOODS EXPRESS*が運営する「クア・アイナ」は、2025年10月22日(水)から「スモーク モントレージャックチーズ」を使用した3種の新作メニューを期間限定で販売します。

中でも注目は『スモーク モントレージャックチーズ ベーコン バーガー』（1,650円）。

牛肉100％パティに、スモークベーコン・スモークマヨネーズ・スモークブラックペッパーを重ねた、まさに燻製のハーモニー。

クリーミーなチーズがとろけ、ジューシーなパティとともに香ばしい余韻が広がります。濃厚なのに後味は軽やかで、食べる手が止まらなくなる一品です。

【NEW】スモーク モントレージャックチーズ チキン バーガー

同日発売の『スモーク モントレージャックチーズ チキン バーガー』（1,050円）は、特製衣で揚げたサクサクのフライドチキンとチーズの相性が抜群。

パープルキャベツを添えることで、後味までさっぱりと楽しめます。

【NEW】スモーク モントレージャックチーズ サンド

また『スモーク モントレージャックチーズ サンド』（980円）は、全粒粉パンに3枚のベーコンと燻製チーズを重ね、シャキシャキ野菜をサンドした贅沢仕立て。

スモークの香りとフレッシュな食感が絶妙で、見た目も華やかなランチにぴったりです♡

人気メニューが復活！サイド＆ドリンクも注目



オニオンリング

【NEW】ホットレモネード

多くのファンから復活を望む声が寄せられていた『オニオンリング』が、ついにレギュラーメニューとして再登場！

Sサイズ（6個）450円、Lサイズ（12個）800円で、衣のサクッとした軽やかさとタマネギの甘みがクセになります。

さらに新登場の『ホットレモネード』（500円）は、農薬・防腐剤不使用のレモン果汁をたっぷり使用。寒い季節にぴったりな、心までほっと温まるドリンクです。

秋の味覚をクア・アイナで満喫しよう



この秋のクア・アイナは、チーズと燻製の香りが主役。『スモーク モントレージャックチーズ ベーコン バーガー』をはじめ、チキンバーガーやサンドウィッチなど、香ばしさとコクが共演する新作が勢ぞろいです。

復活したオニオンリングやホットレモネードを組み合わせて、秋のグルメタイムをより贅沢に♪数量・期間限定のメニューなので、この機会にぜひクア・アイナで“燻製の秋”を味わってみてください。