MLS（アメリカ1部）のロサンゼルスFCは24日、韓国の大手総合エンターテインメント企業である『HYBE』とパートナーシップを結んだと発表した。同クラブには韓国代表FWソン・フンミンが所属しており、HYBEとMLSのチームによるパートナーシップは今回が史上初めてのケースとなる。また、29日に行われるMLSカップ・プレーオフ初戦のホームゲームでは、このパートナーシップを記念して、K-POPとロサンゼルスFCがコラボしたファンアクテ