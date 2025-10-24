ネイチャーラボの“導入美容液発想ヘアケア”ブランド『myBoostars（マイブースターズ）』から、世界中で愛される「PEANUTS（ピーナッツ）」との夢のコラボアイテムが登場します。2025年10月27日より公式ストアで先行発売、11月1日から全国のドラッグストアでも数量限定で販売予定。スヌーピーと仲間たちが描かれたボトルは、毎日のバスタイムをちょっと特別な時間にしてくれます♡ PEA