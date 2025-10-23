――10月22日、共同通信社が配信した高市早苗首相（64）のASEAN出席に関する記事に添えられた“一枚の写真”が、SNSで大炎上を巻き起こしている。【写真】「なぜその写真を？」通信社が選んだ高市首相の表情記事は『高市首相ASEAN出席へ マレーシア安保能力支援』という極めて真面目な内容。しかし、そこに掲載され市首相の表情が、ネットユーザーの間で「ひどすぎる」「完全に支持率下げにきてる」と波紋を呼んでいるのだ。問