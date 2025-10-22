¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î²á·ã¤ÊÀ¯ºö¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤¢¤ë¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤¬ºîÀ®¤·¤¿À¯ºöÄó¸À½ñ¤¬ÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÄ¹¤¯»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤­¤Æ¤¤¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§AP/¥¢¥Õ¥í¡ËÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ò¹üÈ´¤­¤Ë¤·¡¢Â¿ÍÍÀ­¤òÈÝÄê¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÙ¤·¤Ë¤«¤«¤ë¤Ê¤É¡¢¡È²á·ã¡É¤ÊÀ¯ºö¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡£¼Â¤Ï¤½¤ÎÎ¢¤ËµÓËÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ì±´Ö¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤¬ºîÀ®¤·¤¿À¯ºöÄó¸À½ñ¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2025¡×¤À¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤«¤«¤ï¤ê¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¡¢¸ø¤ËÇ§¤á