ア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦米大リーグのア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦が20日（日本時間21日）、カナダ・トロントで行われ、ブルージェイズとマリナーズが対戦した。3勝3敗で迎え、勝ったほうがドジャースの待つワールドシリーズに進出する一戦。初回から走者がジャンプし、ヘルメットで送球を受けるという珍事が発生した。リプレー検証の結果、走者はアウトのまさかの事態に球場は騒然となった。初回表のマリナーズの