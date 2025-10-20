株式投資の勝ち筋は、需要が拡大する分野の上位企業に投資することだ。需要が拡大する分野として半導体が挙げられる。エヌビディアやTSMCは投資家ではなくとも、知られる存在となった。エヌビディアに至っては世界の時価総額1位である。これを受け、桶井道（おけいどん）氏は次のように言う。「個人的に珍しい銘柄を探そうとせずに、素直に需要が拡大する分野の大企業の成長に乗っかると良い。半導体株には可能性を感じます。『つ