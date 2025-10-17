最高速度45km/hのマイクロモビリティトヨタは英国政府からの1500万ポンド（約30億円）の支援を受け、コンセプトカー『FT-Me』の量産化を検討している。英国バーナストン工場で生産される可能性がある。【画像】全長2.5m以下！ トヨタの都市型マイクロモビリティ【トヨタFT-Meコンセプトを詳しく見る】全21枚FT-Meは、欧州のL6e小型四輪車カテゴリーに準拠するマイクロモビリティで、最高出力は8ps、最高速度は45km/hに制限される