韓国代表は親善試合でパラグアイ代表に2-0と勝利した。15分に相手のミスを突いてオム・チソンが先制点を挙げると、75分にカウンターでオ・ヒョンギュが追加点。ブラジル戦の0-5という大敗から立て直すクリーンシートで勝利している。しかし、その勝利を知らせる大韓サッカー協会のSNS投稿には800件近くのリプライがつき、ホン・ミョンボ監督への批判であふれたようだ。『朝鮮日報』が報じている。「日本はブラジルに3-2で勝ったと