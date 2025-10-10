¤¿¤Ã¤¿1Ç¯¤ÇÌ»¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¶¶¤«¤é¤Î¿ÈÅê¤²¤ò¹Í¤¨¤¿¡ÄŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¤Î¥â¥Ç¥ë¾®Àô¥»¥Ä¤Î½éº§¤Î°Õ³°²á¤®¤ëÅ¿Ëö
¢£¥ä¥Þ¥¿¥Î¥ª¥í¥ÁÅÁÀâ¤Î¿À¼Ò¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Àê¤¤¤Î·ë²Ì
¾¾¹¾»ÔÆâ¤Î¹Ù³°¡Ê¾¾¹¾»Ôº´ÁðÄ®¡Ë¤Ë¤¢¤ë¡ÖÈ¬½Å³À¿À¼Ò¡×¤Ï±ï·ë¤Ó¤ÇÌ¾¹â¤¤¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¤½¤³¤Ï¡¢ÁÇØýÓËÂº¡Ê¥¹¥µ¥Î¥ª¥Î¥ß¥³¥È¡Ë¤¬È¬´ôÂç¼Ø¡Ê¥ä¥Þ¥¿¥Î¥ª¥í¥Á¡Ë¤òÂà¼£¤·¤Æ°ðÅÄÉ±¤òÆñ¤«¤éµß¤¤¡¢2¿Í¤¬·ë¤Ð¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ë¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á½Ð±À¤Î±ï·ë¤Ó¤ÎÂç¿Æ¿À¤È¤·¤Æ¡¢¸Å¤¯¤«¤éÉ×ÉØ±ßËþ¤Ë¤âÎÉ±ï·ë¤Ó¤Ë¤â¤´Íø±×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤¯¤Ë¿À¼ÒÎ¢¼ê¤Î¾®¤µ¤Ê¿¹¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¡Ö¶À¤ÎÃÓ¡×¤Ï¡¢°ðÅÄÉ±¤¬È¬´ôÂç¼Ø¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ±£¤ì¤¿¤È¤¡¢¤³¤³¤Î¿å¤ò°ûÎÁ¤È¤·¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò±Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ëÃÓ¤À¡£¤½¤ì¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÃÙ¤¯¤È¤âÌÀ¼£»þÂå¤Ë¤Ï¡Ö±ïÀê¤¤¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Àê¤¦ÊýË¡¤Ï¡¢ÃÓ¤ËÀê¤¤ÍÑ»æ¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¤½¤Ã¤È¹Å²ß¤ò¾è¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤½¤ì¤¬Áá¤¯ÄÀ¤á¤Ð±ï¤¬Áá¤¯¡¢ÃÙ¤¯ÄÀ¤à¤È±ï¤¬ÃÙ¤¯¡¢¶á¤¯¤ÇÄÀ¤à¤È¿È¶á¤Ê¿Í¤È±ï¤¬¤¢¤ê¡¢±ó¤¯¤ÇÄÀ¤à¤È±óÊý¤Î¿Í¤È·ë¤Ð¤ì¤ë¡¢¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎÂè1½µ¡Ö¥Ö¥·¥à¥¹¥á¡¦¥¦¥é¥á¥·¡£¡×¡Ê9·î29Æü¡Á¡Ë¤Ç¤Ï¡¢5ÆüÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢¾¾Ìî¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï½÷¹©Ãç´Ö2¿Í¤òÈ¬½Å³À¿À¼Ò¤ËÍ¶¤¤¡¢±ïÀê¤¤¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¤½¤í¤Ã¤Æ¶À¤ÎÃÓ¤Ë1ÎÒÁ¬¤òºÜ¤»¤¿»æ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤Î¤À¡£¤¹¤ë¤È¡¢2¿Í¤ÎÃç´Ö¤Î»æ¤Ï¤¹¤°¤ËÄÀ¤ó¤À¤¬¡¢¥È¥¤Î»æ¤Ï¤·¤Ö¤È¤¯Éâ¤«¤ó¤Ç¡¢ÃÓ¤Î¸þ¤³¤¦´ß¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤âÄÀ¤Þ¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÂè2½µ¡Ö¥à¥³¡¢¥â¥é¥¦¡¢¥à¥º¥«¥·¡£¡×¡Ê10·î6Æü¡Á¡Ë¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¤¬¡½¡½¡£
¢£Í§¿Í¡Ö¤ªÁê¼ê¤Ï°Û¿Í¤µ¤ó¤«¤â¤Í¡×
·ë¶É¡¢¥È¥¤¬Éâ¤«¤Ù¤¿»æ¤¬ÄÀ¤ó¤À¤Î¤Ï10Ê¬¸å¤À¤Ã¤¿¡£ÉÏ¤·¤µ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡Ö¥à¥³ÍÍ¤ò¤â¤é¤¦¡×¤·¤«¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¥È¥¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¸¤Ä¤Ï¥È¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¾®Àô¥»¥Ä¤â¡¢¾¯½÷»þÂå¤ËÍ§¤À¤Á¤ÈÏ¢¤ìÎ©¤Ã¤ÆÈ¬½Å³À¿À¼Ò¤òË¬¤ì¡¢¤³¤Î±ïÀê¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥»¥Ä¤Î¤ÒÂ¹¤Î¾®ÀôËÞ»á¤Ï¡Ø¥»¥Ä¤ÈÈ¬±À¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Ë¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÏ¢¤ìÎ©¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Í§¤À¤Á¤Î»æ¤Ï¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯ÄÀ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥Ä¤Î»æ¤ÏÉâ¤«¤ó¤À¤Þ¤ÞÃÓ¤ÎÂÐ´ß¶á¤¯¤Þ¤ÇÉº¤¤¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄÀ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿Í§¤À¤Á¤Ë¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ï¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ø¥»¥Ä¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤Ã¤È±ó¤¯¤Ø¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤æ¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤ªÁê¼ê¤Ï°Û¿Í¤µ¤ó¤«¤â¤Í¡Ù¡×¡£
¤³¤ÎÀê¤¤¤Ï·ë¶É¡¢ÂçÅö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¥»¥Ä¤Ï°ìÅÙ¡¢ÆüËÜ¿Í¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²È¤¬ÎíÍî¤·¤¿¥»¥Ä¤Ï¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¥È¥¤ÈÆ±ÍÍ¡¢±§À¶¿åÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¾®ÀôÌ«¤¬¤Ï¤¸¤á¤¿µ¡¿¥¤ê²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¾®ÀôÌ«É×ºÊ¤¬¥»¥Ä¤Î¼ÂÉãÊì¤Ç¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¾¾Ìî»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤È¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë°ð³À¶â½½Ïº¤È¥È¥ß¤Ï¡¢¥»¥Ä¤ÎÍÜÉãÊì¤Ç¤¢¤ë¡£¥»¥Ä¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¾®Àô²È¤Î±ó±ï¤Ç»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿°ð³À²È¤ÎÍÜ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢Åö½é¤Ï¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿µ¡¿¥¤ê²ñ¼Ò¤â¡¢½êÁ§¤ÏÉð»Î¤Î¾¦Ë¡¤Ç¼¡Âè¤Ë·¹¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÅÝ»º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥»¥Ä¤Ïµ¡¿¥¤ê¤ò¤·¤Æ²Ô¤®¡¢²È·×¤ò»Ù¤¨¤¿¡£Èà½÷¤¬¿¥¤ê¾å¤²¤¿¿¥¤ê¸«ËÜ¤Ï18¥Ú¡¼¥¸¡¢200¼ïÎà¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê·ëº§¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë»ñ»º¤¬¤¢¤ëÌ»¤ò¤â¤é¤¦¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥»¥Ä¤¬18ºÐ¤Î¤È¤¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ºÇ½é¤ÎÉ×¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È
¤½¤ÎÁê¼ê¤Ï°øÈ¨¹ñ¡ÊÄ»¼è¸©ÅìÉô¡Ë¤Î»ÎÂ²¡¢Á°ÅÄ²È¤Î»ÒÂ©¤Ç°ÙÆó¤È¤¤¤¤¡¢¼ÂºÝ¡¢¥»¥Ä¤Î²È¡Ê°ð³À²È¡Ë¤ËÍÜ»Ì»Ò¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î»³º¬¶ä¼¡Ïº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£°ÙÆó¤Ï¶µÍÜ¿Í¤Ç¡¢¾ôÎÜÍþ¤ò°¦¹¥¤·¡¢¶á¾¾Ìçº¸±ÒÌç¤ÎºîÉÊ¤ò°¦ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Êª¸ì¹¥¤¤Î¥»¥Ä¤È¤ÏÏÃ¤â¤è¤¯¹ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Î¤Á¤Ë¾®ÀôÈ¬±À¤¬¥»¥Ä¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡ØÃÎ¤é¤ì¤ÌÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡Ù¤ËºÜ¤»¤¿²øÃÌ¡ØÄ»¼è¤Î¤Õ¤È¤ó¤ÎÏÃ¡Ù¤â¡¢¤â¤È¤Ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ä»¼è½Ð¿È¤Î°ÙÆó¤«¤é¥»¥Ä¤¬Ê¹¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤¶¤Ã¤È°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£
¾®¤µ¤Ê½É²°¤ËÎ¹¤Î¾¦¿Í¤¬Çñ¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¼Ìë¤Ë¤Õ¤È¤ó¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¤¢¤Ë¤µ¤ó´¨¤«¤í¤¦¡×¡Ö¤ªÁ°¤³¤½´¨¤«¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡£¾¦¿Í¤«¤é¤½¤¦ÁÊ¤¨¤é¤ì¤Æ¤â¡¢½É²°¤Î¼ç¿Í¤ÏÁê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Çñ¤Þ¤ëµÒ¤¬¤ß¤ÊÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤¤¤¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¼ç¿Í¤â¤½¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤Õ¤È¤ó¤òÇã¤Ã¤¿¸ÅÆ»¶ñ²°¤Ë»ö¾ð¤òÊ¹¤¯¤È¡½¡½¡£
¸ÅÆ»¶ñ²°¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊÂß²È¤Î²È¼ç¤«¤é¤½¤Î¤Õ¤È¤ó¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Âß²È¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤ÆÉÏ¤·¤¤É×ÉØ¤È2¿Í¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢É×ÉØ¤ÏÂ©»Ò¤¿¤Á¤ò»Ä¤·¤Æ»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢2¿Í¤Ï²ÈºâÆ»¶ñ¤Ê¤É¤òÇä¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ó¤È¤«Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Õ¤È¤ó1Ëç¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç´¨¤ÎÆü¡¢·»Äï¤Ï¤½¤Î¤Õ¤È¤ó¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤Ë¤µ¤ó´¨¤«¤í¤¦¡×¡Ö¤ªÁ°¤³¤½´¨¤«¤í¤¦¡×¤È¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²È¼ç¤¬¤¤Æ¡¢²ÈÄÂ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Õ¤È¤ó¤òÃ¥¤¤¡¢·»Äï¤ò³°¤ËÊü¤ê½Ð¤·¤¿¡£¿ÀÍÍ¤Ï2¿Í¤Ë¿¿¤ÃÇò¤¤Àã¤Î¤Õ¤È¤ó¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤ê¡¢2¿Í¤Ï¤â¤¦´¨¤¤¤È¤âÉÝ¤¤¤È¤â´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
½É²°¤Î¼ç¿Í¤¬¤Õ¤È¤ó¤ò»û¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢2¿Í¤Î·»Äï¤ò¶¡ÍÜ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¼¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¤¿¤Ã¤¿1Ç¯¤ÇÆ¨¤²½Ð¤·¤¿Ì»
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÉ×ÉØÃç¤Ï·è¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢±ßËþ¤ÊÀ¸³è¤ÏÄ¹¤¯¤ÏÂ³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¾®Æü¸þÊ¸À¤¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥È¥¤ÎÁÄÉã¡¢¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌç¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î°ð³ÀËü±¦±ÒÌç¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉð»Î¤Îµ¤°Ì¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤¤¸·³Ê¤Ê¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î´ª±¦±ÒÌç¤Ïñþ¤ò·ë¤¤¡¢Åá¤òº¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤â·õ¤Î·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤È¶á¤«¤é¤º¤È¤â±ó¤«¤é¤º¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ò°ì¿Í¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤é¤Þ¤À¤¤¤¤¤¬¡¢°ð³À²È¤ËÌ»¤ËÆþ¤Ã¤¿°ÙÆó¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¸·³Ê¤µ¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨°ð³À²È¤Ï¡¢Â¿³Û¤Î¼Ú¶â¤ò¤«¤«¤¨¤Æ²Ð¤Î¼Ö¤À¤Ã¤¿¡£¥»¥Ä¤ÎÍÜÉã¤Î¶â½½Ïº¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤Ê¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¤º¡¢¤¤¤¤ª¤¤²ÈÂ²¤Î´üÂÔ¤Ï°ÙÆó¤Ë¤Ð¤«¤ê¸þ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾õ¶·¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ÙÆó¤Ï¡¢Ì»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ï¤º¤«1Ç¯¤Û¤É¤ÇÆ¨¤²½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥»¥Ä¤Ï¤¢¤¤é¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Âçºå¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤¤È¤á¤ë¤È¡¢Ã±¿È¡¢Âçºå¤Þ¤Ç½Ð¸þ¤¤¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ËÉ¬»à¤ËÀâÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤â¤½¤âÅö»þ¡¢¾¾¹¾¤«¤éÂçºå¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤Ë¤Ï²¿Æü¤â¤«¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¸«¾å¤²¤¿¹ÔÆ°ÎÏ¤À¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¢£¶¶¤Î¾å¤«¤é¤Î¿ÈÅê¤²¤â¹Í¤¨¤¿
¥»¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢É×ÉØ¤Î°¦¾ð¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢°ÙÆó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð°ð³À²È¤ÎÎíÍî¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÍÜÉãÊì¤¬¤µ¤é¤Ë¶ì¶¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¾®ÀôËÞ»á¤âÁ°·Ç½ñ¤Ë¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹ÔÊý¤ò¤¯¤é¤Þ¤·¤¿°ÙÆó¤ò¡¢¸òÄÌ¼êÃÊ¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Âçºå¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉÔ¼óÈø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ë¤»¤è¡¢¤¿¤¤¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸±¤·¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢±¢¤Ë¤Ê¤êÆü¸þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤ò¤«¤Ð¤¤¡¢²¹¤«¤¯°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿ÍÜÉãÊì¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¿Ä¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¶¯¤µ¤Ï¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤À¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¥»¥Ä¤Ë¶¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Èà½÷¤Îµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÀâÆÀ¤ò¡¢°ÙÆó¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½Å¤¤¼Ú¶â¤òÇØÉé¤ï¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ë¸·³Ê¤µ¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤ë°ð³À²È¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬¡¢¤è¤Û¤É¶ìÄË¤Ç¡¢³Ð¸ç¤Î¤¦¤¨¤Î½ÐËÛ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
ÀäË¾¤·¤¿¥»¥Ä¤Ï¡¢¶¶¤Î¾å¤«¤é¿ÈÅê¤²¤¹¤ë¤³¤È¤µ¤¨¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£ÍÜÉãÊì¤Ø¤Î¹§¹Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º
·ë¶É¡¢ÌÀ¼£23Ç¯¡Ê1890¡Ë1·î13Æü¡¢¥»¥Ä¤Ï°ð³À²È¤ÎÌ»ÍÜ»Ò¤Ç¤¢¤ë°ÙÆó¤ÈÎ¥º§¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤áÍÜÉãÊì¤Î°ð³À²È¤Î¸ÍÀÒ¤«¤é½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ÂÉãÊì¤Î¾®Àô²È¤Î¸ÍÀÒ¤ËÉü¤·¤¿¡£Éü¤·¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ8ÆüÌÜ¤Ë¤Ï°ð³À²È¤Ë¤â¤é¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤Ë¾®Àô²È¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¸ÍÀÒ¾å¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¡¢¥»¥Ä¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º°ð³À¤ÎÍÜÉãÊì¤Î¤â¤È¤ÇÊë¤é¤·¤¿¡£¥»¥Ä¤Ï¡ØÍÄ¾¯¤Îº¢¤Î»×¤Ò½Ð¡Ù¤Ë¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¤â¤é¤¤»ù¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤Õ»ö¤Ï»°¥Ä°Ì¤Î»þ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤â¤é¤¤»ù¤È¤¤¤Õ»ö¤ò»×¤Õ¤Î¤Ï°ìÈÖ¤¤¤ä¤Ê»ö¤Ç¤Û¤ó¤È¤ËÉÔÌû²÷¤¤ï¤Þ¤ë»ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¼ÂÉãÊì¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¤¯¤é¤Ù¤Ë¤Ê¤é¤Ì¤Û¤É¤ËÍÜ¤Ò°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÁÄÉã¡¢ÉãÊì¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤Þ¤¿¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤½¤ì¤Ïº£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¾¯¤·¤ÎÊÑ¤Ï¤ê¤â¤Ê¤¤¡×
Âç»ö¤ÊÌ»¤¬Æ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÍÜÁÄÉã¤ÈÍÜÉãÊì¤Ø¤Î¹§¹Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÈù¿Ð¤âÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£ÆüËÜÃæÀ¤»Ë¡¢¶áÀ¤»Ë¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ï¹¤¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¾ë¤ÎÃÍÂÇ¤Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢ ¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù(Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ)¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡¢¡ØÌ¥ÏÇ¤Î¥ª¥Ú¥é²Î¼ê50 ²ÎÀ¼¤Î¥«¥¿¥í¥°¡Ù(¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°)¤Ê¤É¡£
¡ÊÎò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È ¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ë