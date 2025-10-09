【全2回（前編／後編）の前編】大炎上の末、白紙撤回となった「アフリカ・ホームタウン」事業。JICA（国際協力機構）は“誤情報”で自治体に負担をかけたと釈明するが、果たして額面通りに受け取っていいものか。その内情を検証すると、国民の“血税”を預かる組織として甚だ問題だらけなのだ。＊＊＊【写真を見る】寄付した工作機械が放置され…血税の無駄としか思えないJICAのエチオピア支援あの炎上騒動から1カ月を経て