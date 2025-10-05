もうすぐ、ＥＤ治療薬が薬局で販売されるようになる。では、その気になる効果と副作用は？EDの男性は３人に１人「最新のデータでは、EDを患う日本人男性は1400万人、実に3人に1人です。ED治療薬の普及が急務ですが、現状では一度は医師の診察を受けなくては処方されず、患者の心理的負担が大きいんです」（福元メンズヘルスクリニック院長の福元和彦氏）厚生労働省の専門部会は9月18日、ED治療薬「シアリス」（一般名タダラフィル