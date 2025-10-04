アルピニスト野口健氏（52）が3日夜、X（旧ツイッター）を更新。自民党総裁選（4日投開票）への私見をつづった。野口氏は「明日が自民総裁選の最終日かな。自民党員ではない自分には関係ない話しですが、しかし、政権を担っているだけに国の運命を左右しかねない。いずれにせよ、昨年の総裁選の失敗を繰り返したら自民党はもう本当に終わるっていうことは分かる」と記した。そして「本来ならば今回は議員票自体を辞退し党員票のみ