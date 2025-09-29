Image: Avenir Telecom いくらなんでもこれはやり過ぎ！毎日まいにち、長い時間をともに過ごすノートPCですが、ガジェットの宿命・バッテリーが持つ限りしか稼働させることができません。外に持ち出すと1日が限度、使うアプリや機種によっては数時間しかもたないなんてこともあるかもしれませんね。そこで、懐中電灯やバッテリーで有名な米国企業・Energizer（エナジャイザー）は考えました