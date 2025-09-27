1955年にオランダで誕生したミッフィーが、2025年で70周年を迎えます。今年は特別なアニバーサリーイヤーを記念し、merry jennyとの限定コラボアイテムが予約販売スタート♡ふわふわのぬいぐるみモチーフや心をくすぐるデザインがいっぱい。スウェットからバッグ、小物まで幅広く揃い、ミッフィー好きには見逃せないラインアップです。 もこもこ感が可愛い♡記念スウェット