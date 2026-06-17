THE MATCHA TOKYO×planet rollsがコラボ！抹茶とほうじ茶の新感覚ロール登場

オーガニック抹茶ブランド「THE MATCHA TOKYO」と、プラントベース・ロールブランド「planet rolls」の特別なコラボレーションが実現しました。2026年6月22日（月）より、抹茶やほうじ茶の豊かな香りを楽しめる新商品3種が公式ECサイトに登場。植物性素材にこだわったやさしい味わいと、本格的なお茶の風味が出会った注目のスイーツは、おうち時間のお供やギフトにもぴったりです♪

オーガニック素材への想いが生んだコラボ

今回のコラボレーションは、「世界中の人々に本物の抹茶を届ける」をコンセプトに掲げるTHE MATCHA TOKYOと、“植物性のおいしさを日常に届ける”を目指すplanet rollsの想いが重なり誕生しました。

planet rollsは、動物性食材を使用せず、乳化剤・保存料・増粘多糖類などの食品添加物も使用しないプラントベースブランドです。

天然花酵母で長時間発酵させたもちもち食感の生地が特徴で、素材本来のおいしさを大切にしています。

そこにTHE MATCHA TOKYOのオーガニック抹茶・ほうじ茶を合わせることで、香り高く満足感のある味わいを実現。からだにも地球にもやさしい、新しいスイーツ体験を楽しめます。

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抹茶とほうじ茶を楽しむ全3商品

THE MATCHA TOKYO × planet rolls 抹茶



価格：6個入り・3,500円（税込）

オーガニック抹茶を贅沢に使用したプラントベースロール。天然花酵母で発酵させたもちもち生地と、抹茶ならではのほろ苦さや深い旨みを楽しめる一品です。

THE MATCHA TOKYO × planet rolls ほうじ茶



価格：6個入り・3,500円（税込）

オーガニックほうじ茶の香ばしさが広がるフレーバー。奥深い風味とやさしい甘さが調和し、ほっとひと息つきたいティータイムにもおすすめです。

THE MATCHA TOKYO × planet rolls 抹茶・ほうじ茶MIX



価格：抹茶3個・ほうじ茶3個入り（計6個）・3,500円（税込）

人気の2フレーバーを一度に楽しめる特別なセット。抹茶の濃厚な旨みと、ほうじ茶の香ばしさを食べ比べできるため、ギフトにもぴったりです。

販売開始は2026年6月22日（月）。販売場所はplanet rolls公式ECサイトです。

※「THE MATCHA TOKYO」の7月オープン予定の新店舗では、抹茶／ほうじ茶をそれぞれ単品で販売予定です。6個入りセットでの販売ではございません。

プラントベースだからこその満足感

健康志向の高まりとともに注目を集めるプラントベースフードですが、今回の商品はおいしさにも妥協がありません。

天然花酵母によるもっちり食感と、オーガニック茶葉の豊かな香りが絶妙に調和し、植物性とは思えない満足感を実現。抹茶好き、ほうじ茶好きはもちろん、ナチュラルな素材を選びたい方にもおすすめです。

毎日のおやつ時間を少し特別にしてくれる、上質なロールスイーツとして注目を集めそうです。

まとめ

オーガニック素材へのこだわりを持つTHE MATCHA TOKYOとplanet rollsが手掛ける今回のコラボレーションは、素材のおいしさを存分に楽しめる贅沢なプラントベーススイーツ。

抹茶、ほうじ茶、MIXの3種類から好みに合わせて選べるのも魅力です。お茶の豊かな香りともちもち食感を味わいながら、心ほどけるティータイムを過ごしてみてはいかがでしょうか♡