第三者調査委員会の報告書で、99件もの言動がセクハラ行為にあたると指摘された岐阜県岐南町の小島英雄町長（74）。2月28日には会見を開き、「報告書は中立性を欠いている」と述べながらも辞職することを明かした。現役の町長が99件ものセクハラを告発されるという前代未聞の騒動。報告書によると小島町長は女性職員らの尻を触ったり太ももに手を置いたりしたそうで、「懲戒」や「クビ」という言葉とともに激高するなどの