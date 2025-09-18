「生成AIはコンサルティング業界を脅かすのか」「生成AIの登場によってコンサルティング業界はどう変わるのか」。そんな未来予測ディスカッションを、いろいろな分野を専門とする複数のAIエージェントによって議論させるデモを、アクセンチュアが公開した。多くの企業が「AIエージェント」の導入を検討しているものの、実際には社員が「ChatGPT」や「Gemini」に業務に関する質問を投げかけたり、よりよい提案を相談する程度に留ま