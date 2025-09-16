双子男児を妊娠中のタレント・中川翔子さんが2025年9月14日、「むくみも人間の限界にきてる」などと体調の変化をインスタグラムで報告した。「塩分だけじゃなく双子の圧迫もある、、」中川さんは妊娠の経過について、9月10日に「右の子が2287g左の子2197gふたりとも2000越えてくれた、、！」と健診結果を報告していた。13日には35週に突入したといい、「これで予定の産院で産める、、！良かった！双子えらいぞ！」という。14日