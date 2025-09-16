月刊誌『おとなの週末』では、毎号、覆面調査で出合った“三ツ星店”に、改めて取材を申し込み、撮影をしています。1冊につき、80前後もの店を紹介している本誌の中で見つけた金メダル級のおいしさを誇る珠玉の逸品をご紹介します！2025年9月号の金メダルはココだ！真っ赤な宝石の如きトマトの甘みが口で弾ける夏の美味『北海道イタリアン Mia Bocca（ミア・ボッカ）新宿タカシマヤタイムズスクエア店』＠新宿北海道常呂産ホタテと