鹿肉の印象が変わる！しっとり柔らか北海道の蝦夷鹿を使った炭火焼 9月の金メダル4選を発表

真っ赤な宝石の如きトマトの甘みが口で弾ける夏の美味『北海道イタリアン Mia Bocca（ミア・ボッカ）新宿タカシマヤタイムズスクエア店』＠新宿

北海道常呂産ホタテと「純あま」の冷製スパゲティ 1880円（季節限定）

フルーツのように糖度が高い北海道産トマト「純あま」と常呂産ホタテ、ふたつの美味を存分に楽しめる夏限定の冷製パスタ。ひやっと涼しげな極細のカッペリーニが爽やかな余韻を残す。

［店名］北海道イタリアン Mia Bocca（ミア・ボッカ）新宿タカシマヤタイムズスクエア店

［住所］東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2タカシマヤタイムズスクエア13階

［電話］03-5361-1877

［営業時間］11時〜23時（22時LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］JR山手線ほか新宿駅新南改札・ミライナタワー改札から徒歩2分

炭で火入れしたきめ細かい肉肌に惚れ惚れする！『北海道鮮魚と炭火炉端焼 ふれあ』＠門前仲町

蝦夷鹿の炭火焼 2948円（数量限定）

北海道の鷹栖町から届く蝦夷鹿を使用。「鹿肉の印象が180度変わった」と店主が惚れ込んだ雌鹿だ。シルキーな肉質はしっとり柔らかく、噛み締めるほどに赤身の旨みがあふれてくる。

［店名］北海道鮮魚と炭火炉端焼 ふれあ

［住所］東京都江東区富岡1-4-10 門前仲町リバーハイツ 1階

［電話］03-5875-8131

［営業時間］18時〜23時（最終入店21時半）、土・日・祝17時〜22時（最終入店20時半）

［休日］月、他不定休

［交通］地下鉄東西線ほか門前仲町駅2番出口から徒歩2分

バフンウニの甘みをイカの薬味に使うという産地だけに許された贅沢『おたる 政寿司』@銀座

小樽漁師風 いかそうめん 2310円

漁師が船の上で食べるという料理をヒントに、地元ならではの食べ方を考えた逸品。特製のつゆに、うずらの卵の黄身、添えられたバフンウニを溶いて食べる、小樽だからこその贅沢なイカそうめん

［店名］おたる 政寿司

［住所］東京都中央区銀座1-7-7 POLA GINZAビル10階

［電話］03- 6732-1144

［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）、17時半〜22時（21時LO）

［休日］休日・祝

［交通］地下鉄有楽町線銀座一丁目駅7番出口から徒歩1分

鶏飯（けいはん）700円

鶏ダシと椎茸ダシで旨みが濃い。それにネギ、錦糸卵。この4つが入れば奄美大島のソウルフード。鶏肉を割くのは子供の仕事、やらずに育った者は島にはいない。元は祝いの席で出る食事だ。

［店名］島と魚 せえごれ

［住所］東京都港区新橋2-21-1 新橋駅前ビル2号館地下1 階

［電話］0422-66-2868

［営業時間］17時〜23時半（23時LO）

［休日］日・祝

［交通］JR山手線ほか新橋駅汐留口から徒歩1分

