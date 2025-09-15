私はアヤ（40代）。息子のレンキ（高校2年生）、娘のユウカ（高校1年生）、そして旦那のダイスケ（40代）との4人暮らしです。息子は最近生意気になり、言うことを聞かなくなったなと思っていたのですが、今日ママ友に「レンキ君が彼女とデートしていたよ」と言われました。息子に彼女がいたなんてまったくの初耳です。いったいなぜ私に隠していたのか。あんなにアルバイトに反対しても辞めなかった理由は彼女の存在だったのだと腑