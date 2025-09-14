食楽web 京都に来たら堪能したいのが、京料理。でも料亭などの本格的なお店に行こうと思うとハードルもお値段も高そう。そんな人にピッタリのお店があります。 しかも京都ではちょっと珍しくお魚メインのお店とのこと。美味しい魚料理に目がない筆者、ノリノリで食べに行ってきました。 堀川丸太町の『創作料理 魚河岸 やま久』へのアクセスは？ 派手な感じはない落ち着いた外観 今回お邪魔したのは京都中京区