旦那さんと元奥さんが旅行に行くのは、許せますか？この投稿にママたちがざわつきました。2年前に結婚した投稿者さんの旦那さんはバツイチで、前の奥さんとの間には小学生の男の子がいます。現在、そのお子さんは元奥さんが育てており、投稿者さんと旦那さんとの間にお子さんはいません。『連休に旦那と元奥さんとその子どもで2泊3日の旅行をすることになりました。私はイヤだと言ったのですが、旦那は「息子がどうしても行きた