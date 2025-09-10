この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、めいめい🍮(@Naru9nari)さんの投稿です。「赤ちゃんを寝かせるのは大変だ」と耳にしたことがある方もいるのではないでしょうか。育児中のめいめいさんは「赤ちゃんってやっぱり寝ないもんなの？」と言われた際に提示する図を投稿。「これだ！」と、子育て中の方からの共感の声が寄せられました。 赤ちゃんが寝るかどうかはまさに「ルーレッ