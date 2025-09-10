「赤ちゃんってやっぱり寝ない？」→質問に答える図に2千人が大共感「わかりすぎて笑った」「良い視覚化」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、めいめい🍮(@Naru9nari)さんの投稿です。「赤ちゃんを寝かせるのは大変だ」と耳にしたことがある方もいるのではないでしょうか。育児中のめいめいさんは「赤ちゃんってやっぱり寝ないもんなの？」と言われた際に提示する図を投稿。「これだ！」と、子育て中の方からの共感の声が寄せられました。
「赤ちゃんを寝かせるのは大変だ」と耳にしたことがある方もいるのではないでしょうか。家庭によってはよく眠る赤ちゃんや、寝かせるのに時間がかかる子もいますよね。投稿者・めいめい🍮(@Naru9nari)さんは「赤ちゃんってやっぱり寝ないもんなの？」と言われた際に提示する図を投稿。「これだ！」と、子育て中の方からの共感の声が寄せられました。皆さんにも当てはまるところがあるのかも？
まさに「ルーレット」ですね。今日はどうかな？と日によって違うものなのではないでしょうか。ほとんどが寝ないに分類され、わずか1パーセントほどの割合で「2時間寝る」があるあたりに、大変な様子がうかがえます…。
赤ちゃんが寝るかどうかはまさに「ルーレット」
©Naru9nari
赤ちゃんってやっぱり寝ないもんなの？って言われた時に提示した図
この投稿には「寝ない～寝ないのあいだがほんとそれで😂」「これだー！😂」といったコメントが寄せられていました。寝てくれるか、どのくらいで起きるか先がわからないところが大変。そんな中でイラストのルーレットが「さーて今日はどうかな？」とゲーム感覚のようで、気持ちが和みます。赤ちゃんの睡眠がわかりやすく可視化された、素晴らしい投稿でした。
