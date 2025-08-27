YUM!-TUK!の末永さんが始球式■西武 ー 日本ハム（27日・ベルーナドーム）27日にベルーナドームで行われた西武-日本ハム戦でアイドルグループ「YUM!-TUK!（やみつき！）」のメンバー、15歳の末永澪璃さんが始球式を行った。この日、末永さんは「89」の背番号の西武のユニホームを着用し、白いミニスカートで登場。メンバーカラーの青いリボンで束ねた髪をなびかせ、豪快に足を上げ投げ込んだ。「YUM!-TUK!」は人気雑誌「JUNON