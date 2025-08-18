アジア株上海株4年ぶり高値、米対中2次関税見送り中印関係強化で資金流入期待も 東京時間11:01現在 香港ハンセン指数 25365.21（+95.14+0.38%） 中国上海総合指数 3712.50（+15.72+0.43%） 台湾加権指数 24386.67（+52.19+0.21%） 韓国総合株価指数 3185.23（-40.43-1.25%） 豪ＡＳＸ２００指数 8950.40（+11.84+0.13%） アジア株は韓国を除いて上昇。豪州株は史上最高値を更新。