SOMPO WEリーグ第2節が17日に行われ、日テレ・東京ヴェルディベレーザとノジマステラ神奈川相模原が対戦。昨季王者の東京NBが5−0とホーム開幕戦で大勝を収め、今季初勝利を手にした。東京NBのMF眞城美春はAFC U20女子アジアカップタイ2026予選にU−19日本女子代表の一員として参加していたため、開幕戦を欠場。この試合が今季初の試合となったが、フル出場でチーム2点目を決めている。昨季、プロ初出場からベストヤングプレー