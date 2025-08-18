リトルリーグの時速132キロ、成人のグラウンドなら172キロに相当米ペンシルベニア州ウィリアムズポートで行われているリトルリーグ・ワールドシリーズで、台湾の投手が記録した剛球が注目を集めている。投本間の距離を大リーグのグラウンドに換算すると、実に時速107マイル（172.2キロ）に達する剛速球で、打者はお手上げ状態だ。この1球は、14日（日本時間15日）に行われた台北（台湾）とチワワ（メキシコ）の試合で生まれた