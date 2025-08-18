リトルリーグの時速132キロ、成人のグラウンドなら172キロに相当

米ペンシルベニア州ウィリアムズポートで行われているリトルリーグ・ワールドシリーズで、台湾の投手が記録した剛球が注目を集めている。投本間の距離を大リーグのグラウンドに換算すると、実に時速107マイル（172.2キロ）に達する剛速球で、打者はお手上げ状態だ。

この1球は、14日（日本時間15日）に行われた台北（台湾）とチワワ（メキシコ）の試合で生まれた。米スポーツ総合誌「スポーツ・イラストレイテッド」が「リトルリーグ・ワールドシリーズで12歳の投手が汗一つかかずに時速82マイルを出した」という記事を掲載している。

記事は、台北の12歳右腕リン・チンツェが「木曜日の登板でレーダーガンを点灯させ、時速80マイルを超える投球を連続で見せた」と伝えた。米スポーツ専門局「ESPN」の放送によると、最速で時速82マイル（約132キロ）に達し、これはMLB投手の時速107マイル（約172.2キロ）に相当するという。

この換算は「マウンドとプレートの距離が異なるため」だ。リトルリーグ・ワールドシリーズの投本間が46フィート（約14メートル）離れているのに対し、MLBでは60.6フィート（18.44メートル）。記事は「リトルリーグの打者が時速82マイルの投球に反応する時間は、MLB選手が時速107マイルの速球に反応する時間と同等になる」と伝えた。長身右腕が投げたボールを、打者はなす術なく空振りしている。

記事はこの投球を「火を噴くような」と表現。「打者たちはほぼチャンスはなかった。時速82マイルの速球を2球続けて投げ、放送席を驚かせていた」「これはかなりの速球で、彼は試合を通して圧倒した」と驚きをつづっている。試合は台北が3-0でチワワに快勝した。



