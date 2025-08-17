TVアニメ化が発表された『ふつつかな悪女ではございますが〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』。身体の入れ替わりが起きた後の姿の黄玲琳と朱慧月のキャラクタービジュアルが公開された。＞＞＞玲琳と慧月キャラクタービジュアルをチェック！（写真3点）『一迅社ノベルス』にて小説が刊行中、そして『月刊コミックZERO-SUM』にてコミカライズが連載中の『ふつつかな悪女ではございますが〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』（小説：中村颯希／イラスト