復帰後に絶好調も…再びの離脱【MLB】ドジャース ー パドレス（日本時間16日・ロサンゼルス）大事な天王山の約1時間前に届いた悲報に、ファンからは嘆きの声が相次ぐ。ドジャースは15日（日本時間16日）、マックス・マンシー内野手の負傷者リスト入り（IL）を発表した。代わって同日に獲得した前ブルージェイズのバディ・ケネディ内野手をメジャー昇格させた。マンシーは7月2日（同3日）のホワイトソックス戦で、6回の守備時に